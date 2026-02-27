Żarski magistrat ogłosił przetarg na modernizację kotłowni Centrum Sportów zlokalizowanym przy stadionie Syrena. Zadanie obejmuje wykonanie projektu i robót budowlanych. Szacowany przez urząd koszt inwestycji to blisko 500 tysięcy złotych.

Jest już po otwarciu ofert. Do przetargu stanęły 4 firmy. Trwa analiza złożonych dokumentów. – W pierwszym przetargu oferenci popełnili błędy formalne, dlatego ogłosiliśmy kolejne postępowanie. Zakres prac, które przed nami jest szeroki – mówi wiceburmistrz Angelika Sznabel:

Dodajmy, że najtańsza z ofert opiewała na kwotę 441 tysięcy złotych.