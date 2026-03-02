Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Krzysztof Karwatowicz, starosta Powiatu Gorzowskiego
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Wymiarkach przygotowuje kolejny projekt, który upamiętni zasłużonego mieszkańca gminy. Po olimpijczyku Zbigniewie Gucie placówka...
Bilans ofiar irańskiego ataku rakietowego na miasto Bet Szemesz w środkowym Izraelu wzrósł z sześciu do ośmiu osób zabitych, a...
W marcu w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną trzy ważne badania edukacyjne: badanie główne Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu...
Od niedzieli (1 marca), od godz. 17.00 uruchomiona zostanie dodatkowa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie - przekazał...
W Międzyrzeczu podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji nowego, wielorodzinnego bloku komunalnego, który powstanie przy ulicy Długiej. W budynku ma...
Pierwszy turniej ligi Amatorskiej Ligi Paintballa Sportowego odbędzie się w kwietniu na Arenie Milsko. Tam właśnie Stowarzyszenie Miłośników Gier Zespołowych...
