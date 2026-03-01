Trwają zapisy na bezpłatne warsztaty winiarskie. Będą się one odbywać w każdą sobotę marca w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. Podczas zajęć uczestnicy poznają m.in. gatunki lubuskich winorośli oraz dowiedzą się jak założyć małą uprawę krzewów.

Jak mówi Zdzisław Haczek, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego, warsztaty będą miały różną tematykę, ale wszystkie będą dostosowane do początkujących winiarzy:

– Zajęcia poprowadzą lubuscy winiarze – dodaje Zdzisław Haczek:

Dane kontaktowe, potrzebne do zapisów, dostępne są na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.