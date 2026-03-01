Siatkarki Świtu Drzonków zwyciężyły rozegrany na własnym parkiecie turniej 1/8 finału Mistrzostw Polski młodziczek. W trzech meczach były niepokonane i dzięki temu wywalczyły awans do ćwierćfinału.

W niedzielę Zielonogórzanki najpierw triumfowały z SMS-em Police 2:0, w setach 25:21 i 26:24, a następnie takim samym wynikiem wygrały z Akademią Piłki Siatkowej Rumia, w setach dwukrotnie do 20. Dzień wcześniej Świt wygrał z Volley’em Piła, również bez straty seta.

Dodajmy, że poza Zielonogórzankami do ćwierćfinału awansował także drugi w tabeli SMS Police.

