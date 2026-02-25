Dwóch pijanych kierowców zatrzymała gorzowska drogówka podczas porannej akcji trzeźwości. Jeden to taksówkarz, który właśnie wiózł pasażera. Miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Drugi kierowca jechał pijany z rodziną. On miał prawie promil. Obaj stracili prawo jazdy.

Akcję policja przeprowadziła rano w al. Księdza Andrzejewskiego oraz na ul. Piłsudskiego. Do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło także we wtorek przed północą. Na ul. Bielikowej 25-latek utknął autem na torowisku. W porę zauważył go maszynista, który wyhamował pociąg i zawiadomił policję. Kierowca miał ponad dwa promile w organizmie.

We wszystkich przypadkach policjanci będą prowadzili postępowanie, które ostatecznie ma doprowadzić do postawienia kierowcom zarzutów

– informuje nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.