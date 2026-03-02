Rozpoczyna się proces rekrutacyjny w zielonogórskich żłobkach i przedszkolach. Jeśli chodzi o najmłodsze grupy dzieci, żłobki z końcem lutego zakończyły przyjmowanie deklaracji od rodziców, których dzieci kontynuują pobyt. Teraz czas na rekrutację dla pozostałych rodziców.

Dzisiaj (2.03.2026) startuje postępowanie rekrutacyjne do żłobków numer 1, 4, 7 oraz filii żłobka nr 1. Mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Wydłużenie czasu pracy – do 11 godzin, planowane jest również w przedszkolach. Do tego dodatkowe pakiety zajęć. Od dzisiaj (2.3.2026) do 9 lutego deklaracje składają rodzice, których dzieci będą kontynuować pobyt w miejskich placówkach. Nabór dla pozostałych rozpocznie się 16 marca:

Także 16 marca 2026 rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Zielonej Górze. Wnioski o przyjęcie należy składać w szkole pierwszego wyboru.