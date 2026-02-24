Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu cyklicznie organizuje darmowe treningi sprawności fizycznej dla kandydatów do służby. W hali kompleksu sportowego Arena każdy aplikujący do włożenia policyjnego munduru mógł sprawdzić swoje przygotowanie do właściwego już egzaminu.

Raz w miesiącu policja umożliwia taki trening z instruktorem. Wiele osób podchodzi do ćwiczeń kolejny raz korzystając z oferowanego udogodnienia. Jak mówią uczestnicy spotkania, ważne jest, aby się dobrze przygotować. – Test niby jest prosty, ale nietrudno o błędy, które mogą kosztować utratę cennych sekund, a nawet dyskwalifikować. Warto więc przyjść i skorzystać z ważnych wskazówek – podkreślają ubiegający się o przyjęcie w szeregi policji: