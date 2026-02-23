Mieszkańcy całego kraju mogą oddać głos na swojego anioła stróża. Rozpoczął się plebiscyt pod nazwą „Superdzielnicowy 2026”. To cykliczna kampania mająca na celu dostrzeżenie pracy funkcjonariuszy. Jej organizatorem jest Komenda Główna Policji.

Internetowy plebiscyt ma za zadanie promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi. Po raz czwarty każdy obywatel ma sposobność oddania głosu na ulubionego mundurowego i podziękowania mu tym samym za służbę. Jak mówią mieszkańcy Żagania, akcja zasługuje na to, aby odbywała się co roku. – To nie jest łatwa służba, a ludzi spotyka się podczas pracy w terenie różnych. Najważniejsze, aby dzielnicowy wzbudzał zaufanie, aby każdy wiedział, że może liczyć na jego pomoc i zrozumienie – zaznaczają Żaganianie:

Więcej na temat konkursy „Superdzielnicowy 2026” znaleźć można na stronie internetowej i w mediach społecznościowych tej formacji w całym kraju.