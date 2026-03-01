Piłkarze Lechii II Zielona Góra pokonali u siebie Odrę Bytom Odrzański 2:1 w zaległym meczu 17. kolejki lubuskiej IV ligi. To pierwsza w tym sezonie porażka lidera.

Spotkanie odbyło się na sztucznej murawie pod „balonem” przy ul. Sulechowskiej bez udziału kibiców. Gospodarze wystawili skład niemal w całości złożony z zawodników pierwszej drużyny.

Od samego początku obie strony miały sporo okazji bramkowych, ale w pierwszej połowie padł tylko jeden gol. W 42 minucie Mykyta Łoboda był faulowany w polu karnym Lechii, po czym sam wykorzystał „jedenastkę” i Odra prowadziła do przerwy 1:0.

Druga odsłona to mocne uderzenie Zielonogórzan – już w 48 minucie wyrównał Filip Szczotko, który oddał płaski strzał z obrębu pola karnego, zaskakując bramkarza gości. Przy stanie remisowym znów obie ekipy miały dużo sytuacji bramkowych i wynik mógł przechylić się na każdą ze stron. Ostatecznie w 84 minucie zwycięstwo dał Lechii Dawid Dębski, który dzięki długiemu rajdowi do piłki znalazł się w sytuacji sam na sam z Bartkiem Szaferem, minął go na przedpolu i strzelił na pustą bramkę.

Trener Lechii, Sebastian Mordal:

Dla Pawła Flisa z Lechii był to pierwszy mecz po kontuzji:

Rafał Ostrowski, Lechia Zielona Góra:

Trener Odry, Michał Kowbel:

Karol Fryzowicz, Odra Bytom Odrzański:

Konrad Grzymisławski, Odra Bytom Odrzański:

Dłuższa rozmowa ze szkoleniowcem Odry w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód (godz. 21:00).