Ponad 170 wyjazdów zanotowała w styczniu podstacja Pogotowia Ratunkowego w Przylepie. Nowa jednostka działa w sołectwie od początku 2026 roku. Dyżuruje tam ambulans z dwoma ratownikami medycznymi.

– Na razie jesteśmy w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej, a docelowo będziemy przy ul. Skokowej – mówi Marcin Gałecki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze:

Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Przylepie ma pomóc w skróceniu czasu dojazdu karetki do pacjenta. Według przepisów, mediana czasu dotarcia, ma być nie dłuższa niż 8 minut – w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem:

Kolejna podstacja Pogotowia Ratunkowego ma powstać w Starym Kisielinie. Na razie jednak nie ma szczegółów dotyczących uruchomienia tego punktu. W tej chwili w Pogotowiu Ratunkowym w Zielonej Górze jest 7 zespołów ratownictwa medycznego.