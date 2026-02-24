Pani Grażyna Leszkiewicz 45 lat temu przyjechała do Dziedzic niedaleko Barlinka, . Od tamtej pory oprócz pracy zawodowej działa też społecznie.

Założyła Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic i utworzyła Muzeum Woldenberczyków i wsi Dziedzice. Cały czas działa, organizuje imprezy, spotkania, plenery i inne uroczystości. Wszystko, co się dzieje za sprawą Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic tworzone jest w atmosferze serdeczności, dbałości o duchowość i o smaczne jedzenie. Grażyna Leszkiewicz czuje się spełniona , gdy przyjeżdżający tu goście mogą powspominać dzieciństwo, młodość oraz swoich ojców.