Od 3 marca 2026 nowa rzeczywistość w przepisach dla kierowców i rowerzystów. Jedną ze zmian jest podwyższony wiek wymagany do kierowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego.

Teraz będzie to 13, a nie 10 lat – mówiła na antenie Radia Zielona Góra Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej policji:

Jak podała zielonogórska policja, jeśli chodzi o elektryczne hulajnogi – w 2025 roku doszło do 6 wypadków i 35 kolizji drogowych. Na ponad 170 kontroli drogowych zanotowano 134 wykroczenia. – Hulajnogiści przede wszystkim nie stosują się do limitów prędkości – zaznacza Katarzyna Świerkowska-Teska:

Przypomnijmy, że od 3 marca prawo jazdy kategorii B będą mogli uzyskać 17-latkowie, ale przez pierwsze 6 miesięcy lub do ukończenia 18 lat, muszą jeździć z doświadczonym opiekunem.