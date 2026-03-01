Koszykarki Enei AJP Gorzów wygrały w Warszawie z miejscową Polonią 91-51 w ostatniej kolejce rundy zasadniczej PLKK. Zespół Dariusza Maciejewskiego wygrał rundę zasadniczą i jest głównym faworytem do mistrzostwa Polski.

Dziś grał bez Charismy Osborne, która ostatnio nie dokończyła mecz z powodu problemów z kolanem, ale badania nie wykazały niczego poważnego – Amerykanka dochodzi do siebie w Gorzowie.

Mecz zaczął się od prowadzenia Gorzowianek 7-1, a zespół ze stolicy przez ponad 4 minuty nie mógł trafić do kosza z gry.

W końcu trójka Sosnowskiej i…Enei AJP jakby podcięło skrzydła. Straciła 7 punktów z rzędu i przegrywała 7-8.

Do końca I kwarty mecz był wyrównany, a po 10 minutach Polonia prowadziła 17-16.

Druga kwarta zaczęła się od mocnej obrony i mocnego uderzenia Enei AJP. Seria 8-0, dwa trafienia Telengi w krótkim czasie i 24-17 dla gości.

Polonia próbuje gonić, ale zostaje wypchnięta spod kosza, a z półdystansu i dystansu fatalnie pudłuje. Gorzów ucieka – w 18 minucie jest już 38-23 po trójce Szymkiewicz.

I do końca połowy Gorzowianki trzymają wysoką przewagę, przez moment prowadzą nawet 16 punktami, a do szatni oba zespoły idą przy wyniku 44-29 dla przyjezdnych.

Na początku 3 kwarty właściwie było po meczu – świetna obrona Enei AJP, szybka seria 15-4, trójka Szymkiewicz, trzy kontry kończone przez Telengę i w 24 minucie było już 59-33!

Przed ostatnią kwartą było 68-41, a mecz zwyciężczynie rundy zasadniczej zamknęły 40-punktowym zwycięstwem.