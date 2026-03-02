Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Wymiarkach przygotowuje kolejny projekt, który upamiętni zasłużonego mieszkańca gminy. Po olimpijczyku Zbigniewie Gucie placówka chce wspomnieć znanego wszystkim fotografa.

Piotr Wojciechowski przez ponad 50 lat ujmował w kadrach zdjęciowych życie w miejscowości. – Na jego fotografiach znalazły się pokolenia rodzin z terenów Wymiarek i pobliskich miejscowości. Chcemy zorganizować wystawę jego zdjęć, spotkać się z jego bliskimi oraz mieszkańcami i wspomnieć tę znaną wszystkim postać. Chcielibyśmy, aby był to drugi honorowy obywatel miejscowości – mówi dyrektorka ośrodka Małgorzata Cegielska:

Dodajmy, że Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.