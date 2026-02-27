Pierwsze wiosenne kwiaty, pąki liści, a może bociany na polu? – to tylko niektóre z rzeczy, które można sfotografować w ramach konkursu „Pierwsze oznaki wiosny”.

To inicjatywa Zielonogórskiego Ośrodka Kultury skierowana do dzieci i młodzieży. Najlepsze fotografie otrzymają nominację do finału wojewódzkiego Lubuskich Konfrontacji Artystycznych.

– Liczymy na waszą kreatywność – mówi Agata Miedzińska, dyrektor ZOK:

Prace konkursowe można nadsyłać do 15 marca. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.