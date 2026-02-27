To ostatnie chwile zielonogórskiego amfiteatru w obecnym kształcie. Na przełomie maja i czerwca ma się rozpocząć rozbiórka obiektu – zapowiadają władze Zielonej Góry. Rewitalizacja obejmie przebudowę widowni, sceny i zaplecza artystycznego. Powstanie również nowe zadaszenie membranowe.

Mówi wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tonder:

Wykonawca rozpoczął już proces projektowy. Od momentu podpisania umowy w grudniu 2025 roku, ma 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji oraz 22 miesiące na przeprowadzanie prac budowlanych. Nowy amfiteatr pomieści 3 tysiące osób. Przypomnijmy, że trwa też przebudowa części administracyjnej Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – tu prace są na finiszu, mają się zakończyć w marcu.