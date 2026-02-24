Wyższe opłaty za wywóz śmieci w gminie Skąpe. Od 2023 roku do 2025 opłata nie uległa zmianie i wynosiła 40 złotych. W tym roku będzie to o 5 złotych więcej.

Wójt gminy Zbigniew Woch podkreśla, że zgodnie z ustawą opłaty za wywóz śmieci muszą się bilansować z kosztami ich usuwania, a gminie nie wolno na tej usłudze zarabiać.

– Porównując nasze stawki do obowiązujących w sąsiednich gminach, wielkiej różnicy nie ma – wylicza samorządowiec.

Zbigniew Woch dodaje, że te samorządy, które nie bilansują kosztów opłat za śmieci, czyli nie podnoszą stawek, dopłacają z budżetu samorządu. Nadal więc płacą podatnicy, ale pieniądze wykładane są jednak z innej kieszeni.