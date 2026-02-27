Gościem Karoliny Kamińskiej jest Robert Kmieciak, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze
Znamy laureatów Lubuskich Wawrzynów 2025. Nagrody zostały przyznane w kategoriach poezja i proza, a także za publikację naukową i dla...
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze poinformował, że dziś (27 lutego) kursowanie po Odrze wznowiły wszystkie promy. Przeprawy promowe przez...
Wnioski do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego już spłynęły. Teraz czas na ocenę formalną. W Gorzowie zakończył się nabór wniosków do...
Laureatami Lubuskich Wawrzynów zostali Katarzyna Jarosz-Rabiej, Sławomir Gowin, Małgorzata Mikołajczak, Andrzej Zychla oraz Agata Źrałko – to. Nagroda przyznawana jest za...
Jest szansa, że w Zielonej Górze powstanie prokuratura wojskowa. Obecnie postępowania z Lubuskiego prowadzą prokuratorzy z Wrocławia i Poznania. Nasze...
Czteroletnia pożyczka dla Ukrainy zatwierdzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do Kijowa trafi osiem miliardów dolarów, z czego półtora miliarda zostanie...
