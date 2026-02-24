Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – poinformował wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Regulacja zakłada obowiązkowe czipowanie psów i zwierząt w schroniskach. W przypadku kotów system ma być, z wyjątkami, dobrowolny.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek porządkiem obrad Rady Ministrów jednym z punktów jest projekt ustawy o KROPiK. Przepisy przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyjaśniło, że celem ustawy jest „rozwiązanie problemu rosnącej liczby bezdomnych psów i kotów oraz rosnących kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, a także ich utrzymywania w schroniskach dla zwierząt, związanego z brakiem obowiązkowej identyfikacji i rejestracji tych zwierząt”.

Informację o przyjęciu projektu przez rząd wiceminister Jacek Czerniak przekazał na posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt.

Chciałem podzielić się radosną nowiną. Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów

– poinformował.

Dodał, że jest to narzędzie służące ograniczeniu bezdomności tych zwierząt.

W uzasadnieniu do projektu resort podał, że na konieczność wprowadzenia obowiązku identyfikacji i rejestracji psów wskazywała Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach kontroli zapobiegania bezdomności zwierząt. Ponadto „ze względu na rosnącą liczbę bezdomnych kotów trafiających do schronisk dla zwierząt konieczne jest wprowadzenie obowiązku również wobec zwierząt, przynajmniej w zakresie kotów zmieniających właściciela, a więc głównie kotów pochodzących z hodowli, ale też kotów przebywających w schroniskach dla zwierząt”.

Resort uzasadnił, że wprowadzenie powszechnego obowiązku znakowania i rejestracji ma wspomóc gminy w realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. O rozwiązanie wnioskują m.in. samorządy i organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Z danych MRiRW wynika, że ogólne koszty realizacji przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wzrosły niemal trzykrotnie w latach 2012-2023 i wyniosły odpowiednio 125 mln 861 tys. 730 zł oraz 347 mln 347 tys. 662 zł.

Za stworzenie i prowadzenie rejestru ma odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Resort poinformował wcześniej, że przepisy zakładają wprowadzenie obowiązkowej identyfikacji i rejestracji wszystkich psów oraz przebywających w schroniskach dla zwierząt lub wprowadzanych do obrotu kotów.

Pozostałe koty będą identyfikowane i rejestrowane na życzenie właściciela

– dodał.

Rejestr ma powstać w ciągu trzech lat, a kolejne trzy lata ma trwać identyfikacja i rejestracja zwierząt objętych ustawą.

Psy i koty już oznakowane transponderem zgodnym z normą ISO 11785 nie będą wymagały ponownej identyfikacji – konieczna będzie jedynie ich rejestracja w KROPiK

– podało MRiRW.

Koszt oznakowania transponderem oraz koszt rejestracji zwierzęcia w rejestrze wyniosą do 50 zł za każdą z usług. Opłaty mają być pobierane przez lekarzy weterynarii za wykonane czynności.

Jakie zmiany wprowadza projekt?

Projektowana ustawa wprowadza obowiązek znakowania i rejestracji: psów – w terminie do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności (np. przed sprzedażą psa z hodowli), jeżeli zdarzenie to nastąpi wcześniej, albo do dnia następującego po dniu przyjęcia do schroniska; kotów – w terminie do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności albo do dnia następującego po dniu przyjęcia do schroniska; psów i kotów sprowadzonych do Polski – w terminie 14 dni od dnia ich wwozu, a w przypadku, gdy były objęte kwarantanną, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwarantanny.

Rejestr będzie gromadził „w szczególności informacje umożliwiające jednoznaczne powiązanie zarejestrowanego psa lub kota z jego właścicielem lub ze schroniskiem dla zwierząt, w którym jest utrzymywane lub w którym przebywało”. To m.in. niepowtarzalny numer psa albo kota, generowany przez KROPiK podczas rejestracji; numer transpondera wszczepionego psu albo kotu; jego nazwa, rasa, umaszczenie, płeć oraz data urodzenia, jeżeli jest znana; informacje dotyczące właściciela zwierzęcia, w tym: imię i nazwisko albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres oraz numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, a w przypadku osoby fizycznej, która go nie posiada – kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Rejestr ma też gromadzić informację o oznaczeniu psa albo kota jako tego, który uciekł albo się zabłąkał. Możliwe będzie oznaczenie w rejestrze swojego zwierzęcia jako zaginionego.

Zgodnie z projektem nieodpłatny dostęp do danych w rejestrze mają mieć m.in. gmina, policja, straż gminna (miejska), Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy, m.in. w związku z prowadzoną sprawą albo w celu skontaktowania się z właścicielem zwierzęcia lub z podmiotem prowadzącym schronisko. Dostęp mają mieć też lekarze weterynarii i osoby zgłoszone ARiMR przez podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, choć w mniejszym zakresie.

Właściciel zwierzęcia będzie miał dostęp do danych powiązanych z numerem wszczepionego transpondera. Będzie mógł samodzielnie zmienić w rejestrze swój adres, numer telefonu kontaktowego, imię zwierzęcia, a także wprowadzić datę i przyczynę jego śmierci albo samą informację o śmierci.

Dane zgromadzone w rejestrze mają być usuwane po upływie pięciu lat od zarejestrowanej daty śmierci psa albo kota albo po upływie 30 lat od zarejestrowanej daty urodzenia zwierzęcia, jeżeli data śmierci nie została zarejestrowana, albo po upływie 30 lat od daty zarejestrowania zwierzęcia, jeżeli jego data urodzenia nie została zarejestrowana.