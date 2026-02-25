Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów pokonały u siebie Eneę AZS Politechnikę Poznań 86:84 w przedostatniej kolejce fazy zasadniczej Orlen Basket Kobiet.

Po dwóch dość wyrównanych kwartach gorzowianki w trzeciej prowadziły już 68:51, ale potem przez długi czas nie potrafiły zdobyć punktu i zespół z Poznania doprowadził do remisu. Ostatecznie spotkanie trzymało w napięciu do ostatniej akcji. Gorzowski zespół popełnił aż 20 strat, stąd mimo wysokiej, ponad 50-procentowej skuteczności i ogromnej przewagi w strefie podkoszowej (47:28 w zbiórkach) przyjezdne miały do końca sporą szansę wygrać.

Klaudia Gertchen (16 punktów dla KSSSE Enei AJP):

Dariusz Maciejewski (trener KSSSE Enei AJP):

Wojciech Szawarski (trener Enei AZS Poznań):