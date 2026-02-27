Jest szansa, że w Zielonej Górze powstanie prokuratura wojskowa. Obecnie postępowania z Lubuskiego prowadzą prokuratorzy z Wrocławia i Poznania.

Nasze informacje potwierdził Robert Kmieciak, szef Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. – Analizy pokazują, że tych spraw u nas jest sporo – tłumaczy poranny gość Radia Zachód.

W Lubuskiem mamy liczne garnizony, w tym struktury dywizyjne. Dodatkowo stacjonują tu żołnierze innych nacji. Zdaniem prokuratora Kmieciaka to dodatkowa przesłanka, by zielonogórska prokuratura wojskowa powstała w Zielonej Górze:

Decyzję o utworzeniu prokuratury muszą podjąć Ministerstwo Obrony Narodowej i Prokuratura Krajowa. Szanse na jej utworzenie są duże. Według prognoz prokuratorzy wojskowi w Zielonej Górze mogliby zacząć pracować od 1 stycznia 2027 roku.