– Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie mają zapewnioną kompleksową opiekę – podkreślają władze województwa lubuskiego. To reakcja na pożar, który w sobotę miał miejsce w lokalnej placówce.

Przypomnijmy, śmierć poniosła jedna osoba, a część pensjonariuszy trafiła do szpitala. Łącznie ewakuowano prawie sto osób, które tymczasowo trafiły do innych obiektów.

– Każda z jednostek otrzymała już wszystkie niezbędne rzeczy – mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski:

Jak informuje starosta krośnieńska Anna Januszkiewicz, Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie będzie nadal funkcjonować:

Najwięcej, bo aż 21 podopiecznych, trafiło do Zielonej Góry. Prezydent Marcin Pabierowski podkreśla, że miasto było przygotowane na nagłe sytuacje:

W DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze znajduje się 19 osób. Dyrektor placówki Elżbieta Michałowska informuje, że na miejscu przebywają także specjaliści ze Szczawna, którzy opiekują się pensjonariuszami:

W szpitalach nadal znajduje się 5 pensjonariuszy. Jedna z poszkodowanych osób wciąż nie odzyskała przytomności. Przyczyna pożaru wciąż nie jest znana.

CZYTAJ TEŻ: