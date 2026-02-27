– Sprawa zmierza ku końcowi – mówi prokurator Robert Kmieciak. W ten sposób szef Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze komentuje toczące się postępowanie ws. pożaru hali magazynowej w Przylepie.

Sytuacja miała miejsce w lipcu 2023 r. Strażacy z całego województwa walczyli z żywiołem blisko 30 godzin. Płonęło około 5 tys. metrów sześciennych chemikaliów.

Śledczy badali m.in czy funkcjonariusze publiczni – w tym ówczesny prezydent Zielonej Góry, były wojewoda oraz urzędnicy – dopełnili obowiązków ws. nadzoru nad składowiskiem i zabezpieczeniem odpadów niebezpiecznych. Jednym z wątków jest także kwestia narażenia mieszkańców na utratę zdrowia i życia. W ostatnim czasie te wątki zostały wyłączone z głównego postępowania.

– To jasny sygnał, że prace prokuratorskie dobiegają końca – mówi Robert Kmieciak:

Szef Prokuratury Okręgowej dodał, że są przesłanki by skierować akt oskarżenia:

Biegli wskazywali wcześniej, że w wyniku pożaru chemikali doszło do zanieczyszczenia wody, powietrza i ziemi.