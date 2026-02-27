Znamy laureatów Lubuskich Wawrzynów 2025. Nagrody zostały przyznane w kategorii: poezja i proza, a także za publikację naukową i dla najlepszego dziennikarza.

Prof. Bernadeta Darska, przewodnicząca kapituły Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii proza, mówi o dużym zróżnicowaniu publikacji w tegorocznej edycji:

Główną nagrodę w kategorii poezja zdobył Sławomir Gowin za tom „Łódź Dantego”.

Katarzyna Jarosz-Rabiej została doceniona w kategorii proza za książkę „Ulica pachnąca lipami”. Autorka nie kryła radości ze zdobytej nagrody:

W kategorii Lubuski Wawrzyn Naukowy zwyciężyła Małgorzata Mikołajczak za książkę pt. „Tropy topografii. W kręgu literatury osadniczej i postosadniczej”.

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski zdobyła Agata Źrałko za materiały publikowane w portalu HelloZdrowie. – To wielka radość, bo przez dłuższy czas nie pracowałam w zawodzie dziennikarskim – mówi laureatka.

W ramach Wawrzynów odbył się także plebiscyt online, w którym głosy oddało ponad 2 tysiące czytelników. Nagrodę zdobył Andrzej Zychla za książkę „Przeze mnie umierają gwiazdy”:

Nagrodę za całokształt pracy dziennikarskiej zdobyła Izabela Patek z Radia Zachód. – Dla mnie w pracy najważniejsi są bohaterowie reportaży – przyznaje laureatka:

Lubuskie Wawrzyny wręczono po raz 32.

Autorka: Karolina Waleńska