Katarzyna Jarosz-Rabiej, Sławomir Gowin, Małgorzata Mikołajczak, Andrzej Zychla oraz Agata Źrałko – to laureaci Lubuskich Wawrzynów za rok 2025. Nagroda przyznawana jest za twórczość literacką, naukową i dziennikarską.
Uroczysta gala odbyła się w sali im. Janusza Koniusza w bibliotece Norwida.
Wzruszenia z otrzymanej nagrody nie ukrywała Katarzyna Jarosz-Rabiej, laureatka Lubuskiego Wawrzynu w kategorii proza:
– Poeci tworzą dla wąskiego grona odbiorców – przyznaje Sławomir Gowin, laureat Lubuskiego Wawrzynu w kategorii poezja:
Małgorzata Mikołajczak, laureatka Lubuskiego Wawrzynu Naukowego, w swojej publikacji opisała powojenną historię Ziemi Lubuskiej:
– Nagroda jest dla mnie motywacją do dalszego rozwoju – mówi Agata Źrałko, laureatka Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego:
– Interakcja z czytelnikami jest dla mnie bardzo ważna – przyznaje Andrzej Zychla, nagrodzony w plebiscycie online za tomik poezji „Przeze mnie umierają gwiazdy”:
– Wokół nas jest wiele interesujących tematów – podkreśla Izabela Patek, reportażystka Radia Zachód, nagrodzona za całokształt pracy dziennikarskiej:
– Wybór najlepszej pracy był bardzo trudny – przyznaje prof. Bernadetta Derska, przewodnicząca kapituły Lubuskiego Wawrzynu w kategorii proza:
Lubuskie Wawrzyny przyznawane są od 1995 roku. Organizatorem wydarzenia są biblioteki publiczne z Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego.
Laureatami Lubuskich Wawrzynów 2025 zostali:
32. Lubuski Wawrzyn Literacki kategoria poezja:
Sławomir Gowin, „Łódź Dantego”, Wydawnictwo Pro Libris, Zielona Góra 2025
32. Lubuski Wawrzyn Literacki kategoria proza:
Katarzyna Jarosz-Rabiej, „Ulica pachnąca lipami”, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2025
Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki (Srebrne Sokole Pióro):
Cezary Gawryś za tomik „Niepisane”, Wydawnictwo Graf Media, Zielona Góra 2025
Dyplomy Honorowe za całokształt twórczości.
Dyplom Honorowy otrzymał: Jerzy Hajduga
Dyplom Honorowy otrzymała: Grażyna Rozwadowska-Bar
Dyplom Honorowy przyznany pośmiertnie Ryszardowi Jasińskiemu – pisarzowi, rzeźbiarzowi, laureatowi Nagrody Czytelników w plebiscycie Lubuskie Wawrzyny 2023 – za książkę „Król błot. Tuplickie opowieści”.
21. Lubuski Wawrzyn Naukowy:
Małgorzata Mikołajczak, „Tropy topografii. W kręgu literatury osadniczej i postosadniczej”, Wydawca: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2025
Nagroda Rektora UAM w Poznaniu za Najlepszą Książkę Popularnonaukową
(Małe Srebrne Pióro):
Katarzyna Sztuba-Frąckowiak, „Szpital psychiatryczny w Obrzycach 1904-1945. Cienie
z przeszłości”, Międzyrzecz 2025, Wydawca: Drukarnia-Międzychód
Dyplom za walory edytorskie wydawcy pozycji:
Robert Romuald Kufel, “Teodor Bensch (1903-1958). Administrator diecezji warmińskiej i biskup w Gorzowie Wlkp.”, Wydawca: Graf Media, Zielona Góra 2025
12. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski:
Agata Źrałko za teksty na Portalu Hello Zdrowie: „Nie tracić piersi, nie tracić siebie. Polski chirurg liderem endoskopowej mastektomii w Europie”; „U ginekologa byłam, jak rodziłam. Przychodzą te, które się nie wstydzą. Wstydliwych nie ma w statystykach”; „Niewidoczna epidemia. Dzwonią po karetkę, bo są chorzy na samotność. Doceniają, gdy ktoś się przy nich choć na chwilę zatrzyma”; „Dr Przemysław Zakowicz, psychiatra dziecięcy: Nie ma kryzysu psychiatrii dziecięcej. Jest kryzys rodzicielski”
Wyróżnienie dla młodego dziennikarza:
Agata Źrałko za teksty na Portalu Hello Zdrowie
Plebiscyt online Czytelników:
W plebiscycie publiczności liczba wszystkich głosów ważnych wyniosła: 2190
Największą liczbę głosów otrzymały książki:
I miejsce: „Przeze mnie umierają gwiazdy”, Andrzej Zychla (335 ważne głosy)
II miejsce: „Walka o lepsze jutro”, Krzysztof Uliasz (283 ważne głosy)
III miejsce: „Cudze oddechy”, Paweł Jakub Sochacki (272 ważne głosy)
IV miejsce: „Bez światłocienia”, Ewa Iwona Wierzbicka (109 ważnych głosów)
V miejsce: „Przestań, proszę”, Krystian Stolarz (99 ważnych głosów)