Katarzyna Jarosz-Rabiej, Sławomir Gowin, Małgorzata Mikołajczak, Andrzej Zychla oraz Agata Źrałko – to laureaci Lubuskich Wawrzynów za rok 2025. Nagroda przyznawana jest za twórczość literacką, naukową i dziennikarską.

Uroczysta gala odbyła się w sali im. Janusza Koniusza w bibliotece Norwida.

Wzruszenia z otrzymanej nagrody nie ukrywała Katarzyna Jarosz-Rabiej, laureatka Lubuskiego Wawrzynu w kategorii proza:

– Poeci tworzą dla wąskiego grona odbiorców – przyznaje Sławomir Gowin, laureat Lubuskiego Wawrzynu w kategorii poezja:

Małgorzata Mikołajczak, laureatka Lubuskiego Wawrzynu Naukowego, w swojej publikacji opisała powojenną historię Ziemi Lubuskiej:

– Nagroda jest dla mnie motywacją do dalszego rozwoju – mówi Agata Źrałko, laureatka Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego:

– Interakcja z czytelnikami jest dla mnie bardzo ważna – przyznaje Andrzej Zychla, nagrodzony w plebiscycie online za tomik poezji „Przeze mnie umierają gwiazdy”:

– Wokół nas jest wiele interesujących tematów – podkreśla Izabela Patek, reportażystka Radia Zachód, nagrodzona za całokształt pracy dziennikarskiej:

– Wybór najlepszej pracy był bardzo trudny – przyznaje prof. Bernadetta Derska, przewodnicząca kapituły Lubuskiego Wawrzynu w kategorii proza:

Lubuskie Wawrzyny przyznawane są od 1995 roku. Organizatorem wydarzenia są biblioteki publiczne z Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego.

Laureatami Lubuskich Wawrzynów 2025 zostali:

32. Lubuski Wawrzyn Literacki kategoria poezja:

Sławomir Gowin, „Łódź Dantego”, Wydawnictwo Pro Libris, Zielona Góra 2025

32. Lubuski Wawrzyn Literacki kategoria proza:

Katarzyna Jarosz-Rabiej, „Ulica pachnąca lipami”, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2025

Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki (Srebrne Sokole Pióro):

Cezary Gawryś za tomik „Niepisane”, Wydawnictwo Graf Media, Zielona Góra 2025

Dyplomy Honorowe za całokształt twórczości.

Dyplom Honorowy otrzymał: Jerzy Hajduga

Dyplom Honorowy otrzymała: Grażyna Rozwadowska-Bar

Dyplom Honorowy przyznany pośmiertnie Ryszardowi Jasińskiemu – pisarzowi, rzeźbiarzowi, laureatowi Nagrody Czytelników w plebiscycie Lubuskie Wawrzyny 2023 – za książkę „Król błot. Tuplickie opowieści”.

21. Lubuski Wawrzyn Naukowy:

Małgorzata Mikołajczak, „Tropy topografii. W kręgu literatury osadniczej i postosadniczej”, Wydawca: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2025

Nagroda Rektora UAM w Poznaniu za Najlepszą Książkę Popularnonaukową

(Małe Srebrne Pióro):

Katarzyna Sztuba-Frąckowiak, „Szpital psychiatryczny w Obrzycach 1904-1945. Cienie

z przeszłości”, Międzyrzecz 2025, Wydawca: Drukarnia-Międzychód

Dyplom za walory edytorskie wydawcy pozycji:

Robert Romuald Kufel, “Teodor Bensch (1903-1958). Administrator diecezji warmińskiej i biskup w Gorzowie Wlkp.”, Wydawca: Graf Media, Zielona Góra 2025

12. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski:

Agata Źrałko za teksty na Portalu Hello Zdrowie: „Nie tracić piersi, nie tracić siebie. Polski chirurg liderem endoskopowej mastektomii w Europie”; „U ginekologa byłam, jak rodziłam. Przychodzą te, które się nie wstydzą. Wstydliwych nie ma w statystykach”; „Niewidoczna epidemia. Dzwonią po karetkę, bo są chorzy na samotność. Doceniają, gdy ktoś się przy nich choć na chwilę zatrzyma”; „Dr Przemysław Zakowicz, psychiatra dziecięcy: Nie ma kryzysu psychiatrii dziecięcej. Jest kryzys rodzicielski”

Wyróżnienie dla młodego dziennikarza:

Agata Źrałko za teksty na Portalu Hello Zdrowie

Plebiscyt online Czytelników:

W plebiscycie publiczności liczba wszystkich głosów ważnych wyniosła: 2190

Największą liczbę głosów otrzymały książki:

I miejsce: „Przeze mnie umierają gwiazdy”, Andrzej Zychla (335 ważne głosy)

II miejsce: „Walka o lepsze jutro”, Krzysztof Uliasz (283 ważne głosy)

III miejsce: „Cudze oddechy”, Paweł Jakub Sochacki (272 ważne głosy)

IV miejsce: „Bez światłocienia”, Ewa Iwona Wierzbicka (109 ważnych głosów)

V miejsce: „Przestań, proszę”, Krystian Stolarz (99 ważnych głosów)