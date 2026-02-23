Zielonogórzanie potrzebujący wsparcia psychologicznego mogą dzisiaj skorzystać z bezpłatnych porad. W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją (23.2.2026) Urząd Marszałkowski uruchomi specjalny numer telefonu dla osób potrzebujących rozmowy i konsultacji.

W godzinach 10.00-12.00 dyżur będzie pełnił psycholog i psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat. Bezpłatne wsparcie i wskazówki dotyczące dalszej pomocy można uzyskać pod numerem 68 45 65 518.

Bezpłatne, całodobowe wsparcie oferują też ogólnopolskie telefony zaufania:

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży