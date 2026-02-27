Będą prelekcje i warsztaty dotyczące świadomości prawnej, samoobrony, bezpieczeństwa cyfrowego czy jogi. W ten sposób Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowało Dzień Kobiet. 8 marca Zielonogórzanki mogą wziąć udział w kilkugodzinnym wydarzeniu, jakie odbędzie się w Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczym. Mówi Zofia Szozda, kierownik Biura:

Z mieszkankami spotkają się także zielonogórscy policjanci, którzy nie tylko opowiedzą o bezpieczeństwie, ale także przeprowadzą warsztaty z samoobrony:

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Spotkanie pod nazwą. „Zielonogórzanka zdrowa i bezpieczna” odbędzie się 8 marca 2026 w Centrum Przyrodniczym przy ul. Dąbrowskiego w Zielonej Górze, w godzinach 10:30 – 14:00.