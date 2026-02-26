Volley Gorzów zakończył sezon lubuskiej III ligi siatkarek na 7. miejscu z dorobkiem ośmiu punktów.
Złożyło się na to jedno zwycięstwo i 5 meczów przegranych 2:3. – To był niezły sezon – ocenia trener gorzowskiej drużyny Patryk Baran:
Kadra lubuskiej policji poszerzyła się o 37 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W środę ślubowali na sztandar w siedzibie komendy wojewódzkiej w...
Wejście do szpitala zyskało nowy blask. Trwa modernizacja lecznicy. Pacjenci odwiedzający szpital przy ulicy Dekerta w Gorzowie już od wejścia...
Rząd szykuje plan B w razie prezydenckiego weta do ustawy o programie SAFE. W piątek Sejm będzie głosował nad senackimi...
Pałac książąt von Reuss w Trzebiechowie nabrał nowego blasku. Remont dachu, elewacji i wielu pomieszczeń sprawił, że z przyjemnością patrzy...
W Torzymiu, przy szkole podstawowej, powstanie nowoczesna hala sportowa. Plany jej budowy pojawiły się już w 2023 roku. W założeniach...
Po mroźnych i śnieżnych tygodniach nadeszły cieplejsze dni. Warto więc zacząć wyglądać bocianów. Pierwsze osobniki powinny się pojawić w zachodniej...
