Wnioski do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego już spłynęły. Teraz czas na ocenę formalną.

W Gorzowie zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Mieszkańcy mieli czas do czwartku do północy, by zgłosić swoje pomysły i projekty na to, jak zmienić miasto. Ostatnie wnioski wpływały nawet kilka godzin przed zakończeniem naboru – mówi Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

Teraz urzędnicy przeanalizują wnioski pod względem formalnym. Następnie będzie czas na spotkania konsultacyjne.

Głosowanie nad projektami zaplanowano na październik, natomiast lista zadań przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku będzie znana w listopadzie.