Gościem Daniela Rutkowskiego jest Józef Ludniewski, wójt gminy Santok
Jest szansa, że w Zielonej Górze powstanie prokuratura wojskowa. Obecnie postępowania z Lubuskiego prowadzą prokuratorzy z Wrocławia i Poznania. Nasze...
Czteroletnia pożyczka dla Ukrainy zatwierdzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do Kijowa trafi osiem miliardów dolarów, z czego półtora miliarda zostanie...
Będą prelekcje i warsztaty dotyczące świadomości prawnej, samoobrony, bezpieczeństwa cyfrowego czy jogi. W ten sposób Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego...
To ostatnie chwile zielonogórskiego amfiteatru w obecnym kształcie. Na przełomie maja i czerwca ma się rozpocząć rozbiórka obiektu - zapowiadają...
Trwa przebudowa i rozbudowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Klenicy. Powiat zielonogórski realizuje inwestycję, która zapewni dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej nowoczesne, bezpieczne...
Żagański powiat trzymał dofinansowanie na przebudowę drugiego odcinka drogi powiatowej z Dzietrzychowic do Karczówki. Szacowana wartość inwestycji to 6 milionów...
