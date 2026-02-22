Futsalistki AZS UZ przegrały zaległe spotkanie I ligi z UKKS-em Katowice 2:3.

W pierwszej połowie katowiczanki prowadziły 2:0. Już w 2 minucie do bramki akademiczek trafiła Michalina Polok, a w 20 minucie Paulina Weryszko skierowała piłkę do własnej bramki. W drugiej części spotkania AZS UZ odrobił straty. W 23 minucie gola zdobyła Karolina Jagielska, a dwie minuty później z rzutu wolnego bramkarkę UKKS-u pokonała Paulina Weryszko. W 33 minucie przedłużony rzut karny wykonywała Lena Przyborowska z UKKS-u, ale jej strzał obroniła Wiktoria Cisowska. Decydująca o wygranej katowiczanek bramka padła na dwie minuty przed końcem meczu, gdy gola zdobyła Nina Wach: