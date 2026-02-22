Niemcy nie chcą korzystać z pożyczki SAFE, bo jest ona po to żeby podporządkować sobie inne kraje. Tego typu stwierdzenia pojawiają się w debacie publicznej. Są rozpowszechniane przez prawicowych polityków.

Marcin Kostecki ze stowarzyszenia Demagog, które zajmuje się sprawdzaniem prawdziwości informacji uważa, że to argument nietrafiony:

Jak informuje Onet pożyczki na uzbrojenie zaciągane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na zakup koreańskiego sprzętu dla wojska oprocentowane były na poziomie 6,5%. SAFE to 3%.