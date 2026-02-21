Piłkarze Warty Gorzów wygrali z młodzieżową drużyną Pogoni Szczecin 4:1 w ostatnim sparingu przed startem rundy wiosennej III ligi.

Spotkanie rozegrano w formule 3 razy 45 minut. Dwa gole dla gorzowskiej drużyny zdobył Oliwier Niklas a po jednym nowi zawodnicy: Szymon Krocz i Jeremi Osuch:

W poniedziałek w Magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów i w Magazynie Sportowym Radia Zachód rozmowy z trenerem Patrykiem Szymikiem i jednym z najbardziej doświadczonych zawodników Adrianem Marchelem o zbliżającej się rundzie wiosennej.