Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ pokonali w grupie B I ligi zespół Energetyka Gryfino 32:22.

Początek spotkania był bardzo dobry w wykonaniu gości, którzy po ośmiu minutach prowadzili 5:1. Reakcja trenera gospodarzy Ireneusza Łuczaka, spowodowała, że w 14 minucie był remis 6:6, a pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem AZS-u 18:11. Duży wpływ na postawę przyjezdnych miała czerwona kartka, którą ujrzał Oliver Klimczak. Po zmianie stron w 40 minucie goście odrobili sporo strat i było tylko 22:18 dla akademików. Przestój trwał jednak tylko kilka minut i w 48 minucie AZS prowadził 27;18. Końcówka należała do gospodarzy, na boisku brylował zdobywca 8 bramek Mikołaj Piotrowski, a zespół gości doznał kolejnego osłabienia, bo za trzecią 2 minutową karę na trybuny został odesłany Patryk Baliński:

Szkoleniowiec Energetyka Gryfino uważa, że jego zespół nie wytrzymał presji: