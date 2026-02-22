Świetlice wiejskie nabierają coraz większego znaczenia, a potrzeba ich funkcjonowania wymusza na samorządach konieczność przygotowania takich miejsc. Szczególnie odradzające się Koła Gospodyń Wiejskich naciskają na wójtów i burmistrzów, aby przygotowali świetlice pod potrzeby lokalnych społeczności.

W gminie Głuchowie w Trzebiechów świetlica jest, ale zostanie przebudowana.

– Mieszkanki Głuchowa znane są ze swoich kulinarnych umiejętności, a nasza świetlica nie ma profesjonalnej kuchni. Musimy ją dobudować – informuje Izabella Staszak, wójt gminy.

Przy sali wiejskiej w Głuchowie w dobudowanej części, działał przez kilka lat prywatny sklep. Gmina odkupiła dobudówkę i teraz w tym miejscu stworzy kuchnię.