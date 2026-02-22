Niedzielna (22 lutego) ceremonia zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich w Weronie będzie połączeniem czaru i piękna, muzyki i tańca, tak klasycznego, jak i dyskotekowych rytmów – zapowiedzieli organizatorzy. Podkreślili, że nigdy wcześniej taka uroczystość nie odbyła się w antycznym amfiteatrze.

Po zorganizowanej z wielkim rozmachem inauguracji igrzysk na mediolańskim stadionie San Siro i w kilku innych lokalizacjach, ta nadzwyczaj rozproszona po całej Italii 25. edycja zimowej olimpiady wędruje na zakończenie z regionu Lombardia do Wenecji Euganejskiej.

Organizatorzy, którzy postanowili zafundować olimpijczykom, kibicom i widzom na całym świecie nie tylko przeżycia sportowe, ale również estetyczne, na miejsce zamknięcia igrzysk wybrali obiekt absolutnie wyjątkowy – to Arena di Verona, czyli liczący dwa tysiące lat amfiteatr, najbardziej prestiżowa włoska scena operowa i koncertowa.

Na ceremonii obecna będzie premier Włoch Giorgia Meloni. W przeciwieństwie do dużej grupy szefów państw i rządów podczas otwarcia, tym razem nie oczekuje się ich licznej reprezentacji.

Nie potwierdziły się spekulacje największych włoskich gazet o możliwej obecności prezydenta USA Donalda Trumpa, który według tych doniesień miał przyjechać na finałowy mecz amerykańskich hokeistów. W ostatnim dniu igrzysk reprezentacja USA zagra o złoto z Kanadą.

Według włoskich mediów nie przyjedzie również oczekiwany w Weronie premier Francji Sebastien Lecornu, szef rządu kraju-gospodarza następnych zimowych igrzysk w 2030 roku. Na inauguracji nie było natomiast także spodziewanego prezydenta Emmanuela Macrona.

Nie będzie wielu przywódców, ale będą olimpijczycy; z Polski – około 20 osób, a wśród nich: chorąży Władimir Siemirunnij i chorąża Gabriela Topolska.

I będzie również muzyka, sztuka i magia włoskiej kultury podczas spektaklu zatytułowanego „Beauty in Action”. Według zapowiedzi będzie to wielkie wspólne świętowanie, opowieść o Włoszech prowadzona przez artystów. Show ma rozpocząć się od przypomnienia historii amfiteatru.

To będzie wieczór, podczas którego opowiemy o Italii językiem sztuki i muzyki, godne zakończenie wspaniałych igrzysk, ale także niesamowita zabawa dla wszystkich

– powiedział jeden z organizatorów Antonio Abete.

Wystąpią artyści reprezentujący różne rodzaje sztuki i różną wrażliwość. Będzie wśród nich popularna aktorka filmowa Benedetta Porcaroli, a także słynny tancerz Roberto Bolle.

Muzycznymi gwiazdami będzie uwielbiany wokalista Achille Lauro, producent muzyczny i twórca hitów Gabry Ponte oraz Major Lazer, czyli międzynarodowa formacja didżejów.

Autorzy trzygodzinnego spektaklu wyjaśnili, że postanowili połączyć różne światy, a efekt tego, jak zapewnili, będzie nadzwyczajny i piorunujący.

Takiej ceremonii jeszcze nigdy nie było

– podkreślili.

W niedzielne popołudnie ulicami Werony ma przejść manifestacja przeciwników igrzysk. Jej inicjatorzy podkreślają, że nie dopuszczą żadnych agresywnych osobników, którzy mogliby zakłócić porządek publiczny w mieście Romeo i Julii.

Igrzyska 2026 – tabela medalowa

Norwegia z dorobkiem 40 medali, w tym 18 złotych, prowadzi w klasyfikacji zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Polska z trzema srebrnymi i jednym brązowym zajmuje 21. miejsce.

Jedną trzecią z rekordowego dorobku 18 złotych krążków wywalczył biegacz narciarski Johannes Klaebo, który triumfował we wszystkich sześciu konkurencjach z jego udziałem.

Norwegia poprawiła rekord, ustanowiony w Pekinie cztery lata temu, kiedy wywalczyła 16 medali z najcenniejszego kruszcu.

Trzy medale dla Polski zdobył skoczek narciarski Kacper Tomasiak – srebrny i brązowy indywidualnie oraz srebrny w duecie z Pawłem Wąskiem. Ponadto po srebro sięgnął Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

Na podium stanęli dotychczas reprezentanci 29 krajów; w sobotę do tego grona dołączyła Dania, gdyż drugi w wyścigu ze startu wspólnego był panczenista Viktor Hald Thorup.

Tabela medalowa po 111 ze 116 finałów:

złote srebrne brązowe razem

1. Norwegia 18 11 11 40

2. USA 11 12 9 32

3. Holandia 10 7 3 20

4. Włochy 10 6 14 30

5. Francja 8 9 6 23

6. Niemcy 7 9 8 24

7. Szwajcaria 6 8 6 20

8. Szwecja 6 6 4 16

9. Austria 5 8 5 18

10. Japonia 5 7 12 24

11. Kanada 5 6 9 20

12. Chiny 4 3 6 13

13. Korea Południowa 3 4 3 10

14. Australia 3 2 1 6

15. Wielka Brytania 3 1 0 4

16. Czechy 2 2 1 5

17. Słowenian 2 1 1 4

18. Hiszpania 1 0 2 3

19. Brazylia 1 0 0 1

Kazachstan 1 0 0 1

21. Polska 0 3 1 4

22. Nowa Zelandia 0 2 1 3

23. Finlandia 0 1 5 6

24. Łotwa 0 1 1 2

25. Dania 0 1 0 1

Estonia 0 1 0 1

Gruzja 0 1 0 1

28. Bułgaria 0 0 2 2

29. Belgia 0 0 1 1

– medale sportowców startujących jako neutralni (AIN) nie są uwzględniane w tabeli;

– uwzględniono już w zestawieniu brązowe medale w curlingu kobiet i hokeju na lodzie mężczyzn,

których finały rozegrane zostaną w niedzielę.