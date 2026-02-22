Niedzielna (22 lutego) ceremonia zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich w Weronie będzie połączeniem czaru i piękna, muzyki i tańca, tak klasycznego, jak i dyskotekowych rytmów – zapowiedzieli organizatorzy. Podkreślili, że nigdy wcześniej taka uroczystość nie odbyła się w antycznym amfiteatrze.
Po zorganizowanej z wielkim rozmachem inauguracji igrzysk na mediolańskim stadionie San Siro i w kilku innych lokalizacjach, ta nadzwyczaj rozproszona po całej Italii 25. edycja zimowej olimpiady wędruje na zakończenie z regionu Lombardia do Wenecji Euganejskiej.
Organizatorzy, którzy postanowili zafundować olimpijczykom, kibicom i widzom na całym świecie nie tylko przeżycia sportowe, ale również estetyczne, na miejsce zamknięcia igrzysk wybrali obiekt absolutnie wyjątkowy – to Arena di Verona, czyli liczący dwa tysiące lat amfiteatr, najbardziej prestiżowa włoska scena operowa i koncertowa.
Na ceremonii obecna będzie premier Włoch Giorgia Meloni. W przeciwieństwie do dużej grupy szefów państw i rządów podczas otwarcia, tym razem nie oczekuje się ich licznej reprezentacji.
Nie potwierdziły się spekulacje największych włoskich gazet o możliwej obecności prezydenta USA Donalda Trumpa, który według tych doniesień miał przyjechać na finałowy mecz amerykańskich hokeistów. W ostatnim dniu igrzysk reprezentacja USA zagra o złoto z Kanadą.
Według włoskich mediów nie przyjedzie również oczekiwany w Weronie premier Francji Sebastien Lecornu, szef rządu kraju-gospodarza następnych zimowych igrzysk w 2030 roku. Na inauguracji nie było natomiast także spodziewanego prezydenta Emmanuela Macrona.
Nie będzie wielu przywódców, ale będą olimpijczycy; z Polski – około 20 osób, a wśród nich: chorąży Władimir Siemirunnij i chorąża Gabriela Topolska.
I będzie również muzyka, sztuka i magia włoskiej kultury podczas spektaklu zatytułowanego „Beauty in Action”. Według zapowiedzi będzie to wielkie wspólne świętowanie, opowieść o Włoszech prowadzona przez artystów. Show ma rozpocząć się od przypomnienia historii amfiteatru.
To będzie wieczór, podczas którego opowiemy o Italii językiem sztuki i muzyki, godne zakończenie wspaniałych igrzysk, ale także niesamowita zabawa dla wszystkich
– powiedział jeden z organizatorów Antonio Abete.
Wystąpią artyści reprezentujący różne rodzaje sztuki i różną wrażliwość. Będzie wśród nich popularna aktorka filmowa Benedetta Porcaroli, a także słynny tancerz Roberto Bolle.
Muzycznymi gwiazdami będzie uwielbiany wokalista Achille Lauro, producent muzyczny i twórca hitów Gabry Ponte oraz Major Lazer, czyli międzynarodowa formacja didżejów.
Autorzy trzygodzinnego spektaklu wyjaśnili, że postanowili połączyć różne światy, a efekt tego, jak zapewnili, będzie nadzwyczajny i piorunujący.
Takiej ceremonii jeszcze nigdy nie było
– podkreślili.
W niedzielne popołudnie ulicami Werony ma przejść manifestacja przeciwników igrzysk. Jej inicjatorzy podkreślają, że nie dopuszczą żadnych agresywnych osobników, którzy mogliby zakłócić porządek publiczny w mieście Romeo i Julii.
Igrzyska 2026 – tabela medalowa
Norwegia z dorobkiem 40 medali, w tym 18 złotych, prowadzi w klasyfikacji zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Polska z trzema srebrnymi i jednym brązowym zajmuje 21. miejsce.
Jedną trzecią z rekordowego dorobku 18 złotych krążków wywalczył biegacz narciarski Johannes Klaebo, który triumfował we wszystkich sześciu konkurencjach z jego udziałem.
Norwegia poprawiła rekord, ustanowiony w Pekinie cztery lata temu, kiedy wywalczyła 16 medali z najcenniejszego kruszcu.
Trzy medale dla Polski zdobył skoczek narciarski Kacper Tomasiak – srebrny i brązowy indywidualnie oraz srebrny w duecie z Pawłem Wąskiem. Ponadto po srebro sięgnął Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.
Na podium stanęli dotychczas reprezentanci 29 krajów; w sobotę do tego grona dołączyła Dania, gdyż drugi w wyścigu ze startu wspólnego był panczenista Viktor Hald Thorup.
Tabela medalowa po 111 ze 116 finałów:
złote srebrne brązowe razem
1. Norwegia 18 11 11 40
2. USA 11 12 9 32
3. Holandia 10 7 3 20
4. Włochy 10 6 14 30
5. Francja 8 9 6 23
6. Niemcy 7 9 8 24
7. Szwajcaria 6 8 6 20
8. Szwecja 6 6 4 16
9. Austria 5 8 5 18
10. Japonia 5 7 12 24
11. Kanada 5 6 9 20
12. Chiny 4 3 6 13
13. Korea Południowa 3 4 3 10
14. Australia 3 2 1 6
15. Wielka Brytania 3 1 0 4
16. Czechy 2 2 1 5
17. Słowenian 2 1 1 4
18. Hiszpania 1 0 2 3
19. Brazylia 1 0 0 1
Kazachstan 1 0 0 1
21. Polska 0 3 1 4
22. Nowa Zelandia 0 2 1 3
23. Finlandia 0 1 5 6
24. Łotwa 0 1 1 2
25. Dania 0 1 0 1
Estonia 0 1 0 1
Gruzja 0 1 0 1
28. Bułgaria 0 0 2 2
29. Belgia 0 0 1 1
– medale sportowców startujących jako neutralni (AIN) nie są uwzględniane w tabeli;
– uwzględniono już w zestawieniu brązowe medale w curlingu kobiet i hokeju na lodzie mężczyzn,
których finały rozegrane zostaną w niedzielę.
Igrzyska Olimpijskie 2026:
