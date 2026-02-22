Pojawiła się inicjatywa ufundowania sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołoboku. Dzieje się to w roku jubileuszu jednostki, która powstała 80 lat temu. Pomysłowi przyklasnęły władze gminy Skąpe zwłaszcza, że wójt jest komendantem gminnym OSP.

– Sama idea jest cenna z jeszcze jednego powodu; żadna z naszych sześciu jednostek strażackich nie ma swojego sztandaru – mówi wójt Zbigniew Woch.

Wójt Zbigniew Woch zdeklarował, że jako szef gminnych struktur OSP ufunduje gwóźdź do sztandaru jednostki z Ołoboku.