Od 1 stycznia w Babimoście działa Centrum Usług Wspólnych. Jak w wielu samorządach placówka zastąpiła Ośrodek Pomocy Społecznej, dokładając do kompetencji poprzedniczki nowe działania. Półtora miesiąca to okres, który pozwala na wstępną ocenę zmiany.

– Uczymy się wszyscy nowego, ale jesteśmy do tego dobrze przygotowani – zapewnia Sabina Kokocińska, dyrektorka Centrum Usług Wspólnych w Babimoście.

Dyrektor Sabina Kokocińska podkreśla, że babimojskie Centrum Usług Wspólnych ma trzy miesiące na przygotowanie wszystkich regulaminów działania placówki i świadczenia usług. Po tym terminie pojawią się w CUS porady psychologa, logopedy, czy mobilnego rehabilitanta. Będzie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, a wkrótce powstanie lodówka społeczna.