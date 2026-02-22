Aby ścieżki rowerowe były gotowe jesienią, trzeba o nich myśleć w zimie. Tak czyni samorząd turystycznej gminy Łagów, który podpisał umowę z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie budowy kilku tras rowerowych.

– Tych ścieżek na naszym terenie wciąż nie ma tylu, ilu oczekiwaliby rowerzyści, dlatego nowe są dla nas tak ważne – mówi Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.

Z istniejących w gminie Łagów ścieżek pieszo – rowerowych najpopularniejsze to pętla wokół jeziora Ciecz oraz trasy do Jemiołowa, Gronowa i Toporowa.