Aby ścieżki rowerowe były gotowe jesienią, trzeba o nich myśleć w zimie. Tak czyni samorząd turystycznej gminy Łagów, który podpisał umowę z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie budowy kilku tras rowerowych.
– Tych ścieżek na naszym terenie wciąż nie ma tylu, ilu oczekiwaliby rowerzyści, dlatego nowe są dla nas tak ważne – mówi Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.
Z istniejących w gminie Łagów ścieżek pieszo – rowerowych najpopularniejsze to pętla wokół jeziora Ciecz oraz trasy do Jemiołowa, Gronowa i Toporowa.
