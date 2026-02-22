Po kilkumiesięcznym pobycie w ciepłych krajach bociany wracają do Polski – to informacja którą przekazali pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Lokalizacja ptaków jest kontrolowana za pomocą loggerów, które uczelnia zamontowała w minionych latach. Bociany mają do pokonania około 10 tysięcy kilometrów.

– W tym roku wystartowały o kilkanaście dni później niż zazwyczaj – przyznaje prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ:

Prof. Leszek Jerzak podkreśla, że w trakcie podróży zwierzęta są narażone na wiele niebezpieczeństw:

Ornitolodzy szacują, że na Ziemi Lubuskiej mieszka co roku około 800 bocianich par. Pierwsze z nich powinny pojawić się w naszym kraju w połowie marca.