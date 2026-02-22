Po kilkumiesięcznym pobycie w ciepłych krajach bociany wracają do Polski – to informacja którą przekazali pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Lokalizacja ptaków jest kontrolowana za pomocą loggerów, które uczelnia zamontowała w minionych latach. Bociany mają do pokonania około 10 tysięcy kilometrów.
– W tym roku wystartowały o kilkanaście dni później niż zazwyczaj – przyznaje prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ:
Prof. Leszek Jerzak podkreśla, że w trakcie podróży zwierzęta są narażone na wiele niebezpieczeństw:
Ornitolodzy szacują, że na Ziemi Lubuskiej mieszka co roku około 800 bocianich par. Pierwsze z nich powinny pojawić się w naszym kraju w połowie marca.
Polecamy
Zbliża się otwarcie Centrum Edukacji Humanitarnej w zielonogórskim schronisku
Zbliża się otwarcie Centrum Edukacji Humanitarnej w zielonogórskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. To miejsce, w którym będą prowadzone różne warsztaty...Czytaj więcejDetails