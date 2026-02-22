Ojciec 5-letniej dziewczynki, która w sobotę (21 lutego) wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze w miejscowości Olszyna (Dolnośląskie), ma usłyszeć w poniedziałek zarzuty. Dziecko po upadku, przytomne i w stanie stabilnym, trafiło do szpitala w Jeleniej Górze.

Do zdarzenia doszło w sobotę (21 lutego), w miejscowości Olszyna, w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku. Według relacji rzeczniczki lubańskiej policji podkomisarz Justyny Bujakiewicz-Rodzeń, 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze. Policja zatrzymała ojca dziecka, który miał w organizmie 1,7 promila alkoholu.

Czynności z zatrzymanym mężczyzną prowadzone są dziś i będą kontynuowane w poniedziałek

– powiedziała PAP podkomisarz Bujakiewicz-Rodzeń.

Wówczas też ojciec dziecka ma usłyszeć zarzuty.

Wstępna kwalifikacja czynu to narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku przez osobę, która miała obowiązek sprawować nad nim opiekę. Za ten czyn grozi do 5 lat więzienia.

Rzecznik Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze Piotr Bednarski powiedział w niedzielę (22 lutego) PAP, że po upadku z dużej wysokości dziecko zostało przewiezione do szpitala w Jeleniej Górze.

Było wydolne oddechowo i krążeniowo, z podejrzeniem urazów wewnętrznych, ale w stanie stabilnym

– powiedział rzecznik.