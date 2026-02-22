Trwają prace nad planem ogólnym dla Zielonej Góry. Dokument ma określić zasady rozwoju przestrzennego miasta, w zakresie przeznaczenia terenów np. pod strefy mieszkaniowe, rekreacyjne, czy gospodarcze.

– Kończy się etap wprowadzania uwag mieszkańców – mówił na antenie Radia Zielona Góra prezydent miasta Marcin Pabierowski:

O przyjęciu planu ogólnego zdecyduje Rada Miasta. Niebawem dokument ma być dostępny w internecie:

Plan ogólny został podzielony na kilkanaście stref.