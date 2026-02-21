Koszykarze Orlen Zastalu Zielona Góra pokonali w Sosnowcu Śląsk Wrocław 86:79 w półfinale Pucharu Polski i awansowali do niedzielnego finału!

Tym razem zielonogórzanie zagrali bez trzech swoich zawodników. Do Filipa Matczaka i Jakuba Szumerta dołączył kontuzjowany podczas piątkowego meczu Sagaba Konate. Mimo tego Zastal od początku radził sobie świetnie w spotkaniu z wrocławianami. Pierwszą kwartę ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego wygrała 23:17, w drugiej była lepsza 18:15 i po pierwszej połowie było 41:32 dla zielonogórzan.

Trzecia partia dla Śląska – 23:17 i po pół godziny rywalizacji Zastal prowadził już tylko 58:55. Ostatnia kwarta należała jednak do zielonogórzan. Wygrali oni ją 28:24 i cały mecz różnicą 7 „oczek”.

Najwięcej punktów dla Zastalu rzucili Chavaughn Lewis – 22 oraz Marcin Woroniecki – 18.

W niedzielę w finale PP zielonogórska drużyna zmierzy się z Treflem Sopot, który w sobotę wyeliminował Górnika Wałbrzych (92:67). Początek spotkania Sosnowcu o 17.30. Transmisja w Radiu Zachód oraz Radiu Zielona Góra.