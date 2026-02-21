Dwa medale zdobyli zapaśnicy UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą w rozgrywanych u siebie Mistrzostwach Polski w stylu klasycznym.

Po srebro w kategorii do 72 kg sięgnął Nataniel Troczyński, który do finału doszedł bez straty punktu, ale w decydującym pojedynku przegrał 2:11 z Kacprem Golonką z Budowlanych Olsztyn. Z kolei brązowy medal wywalczył w kategorii do 67 kg Wojciech Cudak, który w ostatniej walce zwyciężył innego reprezentanta kostrzyńskiego klubu, Filipa Iwaszkę:

Dodajmy, że o brązowe medale walczyli także dwaj reprezentanci Agrosu Żary, ale zarówno Tomasz Maślanka w kategorii do 60 jak i Krzysztof Sobol w kategorii do 63 kg przegrali te pojedynki i zostali sklasyfikowani na 5. miejscu. Na dalszych miejscach uplasowali się zawodnicy z Lubska i Gorzowa. Do mistrzostw wrócimy jeszcze w Magazynie Sportowym Radia Zachód w poniedziałek po 21.