Koszykarze ORLEN Zastalu Zielona Góra awansowali do finału rozgrywanego w Sosnowcu Pucharu Polski. W półfinale po znakomitej batalii pokonali Śląsk Wrocław 86:79.

Zastal dość niemrawo wszedł w mecz, początkowo to Śląsk prowadził, ale zielonogórzanie dobrze na to zareagowali. Po pierwszej kwarcie było już 23:17 dla podopiecznych trenera Miłoszewskiego, a ten dobry wynik dały m.in. ważne przechwyty Chavaughna Lewisa i Marcina Woronieckiego.

Znakomity początek drugiej kwarty sprawił, że przewaga Zastalu urosła do dwucyfrowej wartości. Śląsk potrafił jednak wrócić do gry po przerwie, gdy błyskawicznie zszedł na zaledwie -2 – wówczas zielonogórzan nękały chociażby trójki Noah Kirkwooda. Zastal ostatecznie utrzymał prowadzenie i w ostatniej kwarcie znów odskoczył nawet na 15 „oczek”.

W zielonogórskiej ekipie najlepiej punktowali Chavaughn Lewis (22), Marcin Woroniecki (aż sześć trójek, które złożyły się na 18 punktów!) oraz Phil Fayne (17), który znacznie poprawił się po kiepskim występie z Kingiem.

Najpierw oddajmy głos właśnie Amerykaninowi, który był szczęśliwy, że to był w końcu jego dzień:

To teraz drugi z bohaterów, Marcin Woroniecki, który trójkami sypał jak najęty:

Gracz Zastalu był pytany na konferencji prasowej, czy do tak dobrego występu mógł napędzić go konkurs trójek, który odbył się przed spotkaniem, a w którym „Woro” zajął drugie miejsce:

Marcin Woroniecki mówił także o sobie, o swojej dyspozycji w tym meczu:

Tak spotkanie ocenił z kolei trener Arkadiusz Miłoszewski:

Pytaliśmy szkoleniowca Zastalu o diagnozę stanu Sagaby Konate – jak się okazuje na operację musi on jeszcze poczekać:

W zespole Śląska zabrakło kontuzjowanego Kadre Grey’a, więc trener Miłoszewski był pytany, jak zmienia się przygotowanie do meczu wobec osłabienia rywala:

Na koniec spojrzenie trenera na niedzielny finał z Energą Treflem Sopot:

Dodajmy, że Trefl wyeliminował w półfinale Górnika Zamek Książ Wałrzych 92:67. Niedzielny finał rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja w Radiu Zielona Góra i Radiu Zachód.