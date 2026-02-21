Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów pokonali u siebie Gwardię Koszalin 29:25 w 17. kolejce Ligi Centralnej.

Gorzowianie odskoczyli gościom pod koniec pierwszej połowy i do przerwy było 14:9. W drugiej połowie przewaga miejscowych jeszcze się zwiększyła i choć w końcówce ekipa z Koszalina zbliżyła się nawet na 3 bramki, to zwycięstwo Stali nie było zagrożone

Stal pozostaje na 3. miejscu w tabeli, ale zrównała się punktami z wiceliderem, Pogonią Szczecin, która dziś przegrała w Białej Podlaskiej. Lider, Śląsk Wrocław ma o 2 punkty więcej.