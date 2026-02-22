Potrawy z Gruzji, Japonii czy Indii w jednym miejscu – w hali CRS w Zielonej Górze trwa Festiwal Kultury i Kuchni Azjatyckiej.
Na miejscu przygotowano m.in. chaczapuri, pieczone owady oraz słodycze. Są też kosmetyki, rękodzieło i ceramika.
Zapytaliśmy mieszkańców, czym ich zdaniem wyróżnia się kuchnia azjatycka:
– Koreańczycy uwielbiają ostre potrawy – przyznaje Nikodem, specjalista od kuchni koreańskiej:
Kucharz Paweł Wojtasik podkreśla, że Azjaci chętnie spożywają owoce morza:
Festiwal Kultury i Kuchni Azjatyckiej zakończy się o godzinie 18.00.
