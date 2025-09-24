Eurowind Energy planuje budowę parku wiatrowego w gminach Trzebiechów i Bojadła w województwie lubuskim. Farma będzie w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie energetyczne tysięcy domów, a dzięki podatkom gminy mogą liczyć na około 2,6 mln zł rocznie. Inwestycja wspomoże rozwój lokalnej infrastruktury, w tym modernizację dróg i kanalizacji, a także przyczyni się do większego bezpieczeństwa energetycznego regionu. Firma już bierze udział w życiu lokalnej społeczności, m.in. poprzez działania dla żłobka w Trzebiechowie, drużyny Odra Klenica i wydarzenia kulturalne oraz sportowe.

Nowy park wiatrowy Eurowind Energy w gminach Trzebiechów i Bojadła to krok w stronę czystej energii i poprawy warunków życia mieszkańców regionu. Już na etapie przygotowań firma prowadzi otwarty dialog z przedstawicielami gmin i lokalną społecznością, aby inwestycja przyniosła jak najwięcej korzyści dla regionu. Dzięki projektowi do budżetów gmin trafi rocznie około 2,6 mln zł, które będą mogły zostać przeznaczone m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej czy modernizację dróg gminnych i wewnętrznych. W przyszłości, wraz z możliwością rozszerzenia parku o dodatkowe źródła energii odnawialnej, takie jak instalacje fotowoltaiczne, te wpływy mogą jeszcze wzrosnąć.

Wsparcie lokalnych inicjatywy

Firma aktywnie angażuje się w codzienne życie mieszkańców, wspierając dzieci, lokalne wydarzenia i sportowe inicjatywy. Eurowind Energy doposażył żłobek w Trzebiechowie w rolety do sali dla najmłodszych, ufundował ławki dla zawodników drużyny piłkarskiej Odra Klenica, a podczas pierwszego Bojadelskiego Biegu Letniego zapewnił nagrody dla uczestników. Inwestor był także obecny na Święcie Pieczonego Indyka w Trzebiechowie i na dożynkach w Głuchowie, oferując dzieciom liczne atrakcje, takie jak dmuchańce, malowanie twarzy czy zabawy w pianie. Dodatkowo w trakcie realizacji projektu firma planuje współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami, korzystając z noclegów, gastronomii, transportu oraz dostaw materiałów, a także ze specjalistami w zakresie technicznym, m.in. przy budowie i geodezji.

Szczegóły projektu

Farma wiatrowa w obrębach Klenica, Trzebiechów i Borek będzie składać się z 17 turbin, a jej maksymalna moc szacowana jest na około 122,4 MW – to wystarczająco, by pokryć roczne zapotrzebowanie energetyczne nawet 85 tys. gospodarstw domowych. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2022 roku wraz z dzierżawą gruntów, a w 2024 roku ruszyły procedury projektowe. Obecnie prowadzone są konsultacje z lokalną społecznością oraz badania przyrodnicze. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na 2029 rok, a czas funkcjonowania farmy wiatrowej przewidziano na co najmniej 25 lat. Inwestycja realizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem minimalnej odległości od zabudowy mieszkaniowej wynoszącej ponad 700 metrów. Park wiatrowy będzie sprzyjał rozwojowi nowych przedsięwzięć gospodarczych, korzystających ze stabilnego dostępu do odnawialnej energii.