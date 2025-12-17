Do gmin trafiają Poradniki bezpieczeństwa. To kompendium wiedzy na temat sposobów radzenia sobie w różnych stacjach kryzysowych, przygotowane przez MSWiA. Tymczasem gmina Trzebiechów wydała swój poradnik, uwzględniający zagrożenia lokalne, których wystąpienie na terenie gminy jest bardziej prawdopodobne.

– Wydrukowaliśmy poradnik w charakterze gazety, bo wydaje nam się, że to forma z którą obywatele są oswojeni – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Jeśli jakaś liczba trzebiechowskiego poradnika pozostanie niewykorzystana, samorząd z chęcią przekaże go mieszkańcom sąsiednich gmin.