W gminie Trzebiechów zawiązała się grupa referendalna. Jej celem jest zablokowanie możliwości budowy na terenie gminy odnawialnych źródeł emisji.

Chodzi o wiatraki prądotwórcze i biogazownie. Wiatraki chce postawić jedna z firm energetycznych, biogazownię natomiast zamierza wybudować przy swoim zakładzie, spółka zajmująca się przetwórstwem drobiu.

– Referendum to demokratyczne prawo obywateli do wyrażenia swojej opinii, ale blokowanie rozwoju gminy to po prostu działanie na jej szkodę – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów 10 procent mieszkańców gminy na wniosku o referendum. Jeśli im się to uda, sprawą zajmie się rada gminy w Trzebiechowie.